رئيس مدينة ناصر يناقش الإجراءات المطلوبة لإنجاز العمل بملف التصالح

بنى سويف هانى فتحى

وَجَّهَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببذل أقصى الجهود لتحسين كافة الخدمات للمواطنين في مختلف المدن والأحياء والقرى خاصة ملف النظافة بمتابعة رفع القمامة من الشوارع العامة والفرعية والطرق بين القرى أو التي تربط القرى بالمراكز والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة والتصدي للإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري، ومواصلة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة.

وعقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر علي يوسف، اجتماع برؤساء القرى والإدارة الهندسية، وبحضور نائبي رئيس المدينة، وذلك لمناقشة موقف ملف التصالح، وتذليل المعوقات التي تؤدي إلى بطء العمل باللجنة الفنية للتصالح، وضرورة التأكيد على سرعة انجاز عمل اللجنة للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

كما تابع رئيس المدينة تنفيذ خطة العمل والتي تهدف إلى الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بشوارع المدينة، وذلك من خلال رفع إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة وبروز المحال التجارية والأسواق العشوائية، والتي نفذتها إدارة الإشغالات، تحت إشراف الأستاذ مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز، وأسفرت عن إزالة 45 حالة أشغال طريق متنوعة بين بضائع أمام المحلات وباعة جائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتعاون مع إدارة تموين ناصر بضبط كمية تقدر بنحو 7 طن ردة ناعمة مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، بجانب تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية بالمحال التجارية تضمنت٥محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و3محاضر لعدم وجود شهادات صحية، تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية.