اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الكنيسة "الأسقفية" يقدم التعازى للشعبين السورى والتركى فى ضحايا الزلزال

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:55 م
رئيس الكنيسة "الأسقفية" يقدم التعازى للشعبين السورى والتركى فى ضحايا الزلزال المطران سامى فوزى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازى للشعب السورى والتركى فى ضحايا الزلزال الذى وقع بالأمس .

 

وأعرب رئيس الأساقفة عن حزنه لفقدان الكثير من الأرواح الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الكارثة والتى أخلفت الكثير من الدمار.

 

وأعلن رئيس الأساقفة عن خالص التعازى لذوى الضحايا متمنيًا الشفاء للجرحى ومصليًا أن تتمكن البلاد من السيطرة على هذه الكارثة البيئية.

 

تنظم وحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية دورة تدريبية مجانية لتعليم لغة الإشارة المصرية لموظفى إدارات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، بهدف تحسين التواصل مع الصم وضعاف السمع فى المجتمع، وذلك فى الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجارى.

 

وقالت دكتورة مارى إسحاق مديرة الوحدة: جاء هذا التدريب فى إطار سعى المركز لنشر لغة الاشارة المصرية بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع ودمجهم فى المجتمع.

 

وأضافت دكتورة مارى: بدأ اليوم باستقبال اثنى عشر موظفا من إدارات مختلفة بالتضامن، وبحضور مدير إدارة مصر القديمة علا عادل، إذ تم تعريفهم بالجمعية وتاريخ إنشائها.

 

واختتمت دكتور مارى: تحرص الجمعية على تعليم الموظفين المحادثات الأساسية التى من الممكن أن يستخدمونها أثناء تعاملهم مع الصم بالتضامن الاجتماعى.


الكنيسه الاسقفيه

الشعب السورى

الشعب التركى

المطران سامى فوزى



الموضوعات المتعلقة

وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريبا على لغة الإشارة

الأحد، 05 فبراير 2023 04:28 م

رئيس الكنيسة الأسقفية: شريف إسماعيل قدم نموذجا للوطنية ونصلى ليلهم الله أسرته الصبر

السبت، 04 فبراير 2023 08:42 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح حفل تخرج فريق صنع السلام وحل النزاعات

الخميس، 02 فبراير 2023 07:39 م

مركز جسور الثقافى فى الكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية

الخميس، 02 فبراير 2023 06:00 م

الكنيسة الأسقفية تستضيف العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:26 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يودع سفير مفوضية الأمم المتحدة بالقاهرة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة