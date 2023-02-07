رئيس الجبهة الشعبية المتحدة: ورشة الحوار السودانى بالقاهرة ناقشت قضايا "الشرق"

كتب سمير حسنى

قال الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة عن قضايا شرق السودان، إن ورشة عمل الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة ناقشت قضايا هامة، مشددا على أن استقرار شرق السودان أهم من تنفيذ مخرجات أى اتفاق.

وكشف رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، في مؤتمر صحفى عقب انتهاء ورشة عمل الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة، أن الاهتمام في الورشة كان لتحقيق استقرار نسبى وتعايش سلمي في الشرق، منوها بعدم إلغاء أي مرجعيات لحل قضايا الشرق، بل والارتكاز عليها في أي حل قادم لقضايا شرق السودان.

من جانبه، وجه المهندس ميرغني موسى وزير النقل السابق، التحية والتقدير لجمهورية مصر العربية والشكر الجزيل لاستضافة الحوار السوداني وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن قضية شرق السودان طرأت على السطح في بداية الاستقلال عام 1958 ومرت بكفاح مدني ومسلح.

وأوضح أنه تم في فترات سابقة محاولات انتشال الإقليم من المشاكل المتمثلة في التهميش والتخلف بقضايا التعليم والصحة والموارد والتوزيع العادل للثروات.