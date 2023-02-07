اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس البرازيل يزور واشنطن ويلتقى بايدن.. تغير المناخ والغذاء أبرز المناقشات

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:57 م
رئيس البرازيل يزور واشنطن ويلتقى بايدن.. تغير المناخ والغذاء أبرز المناقشات رئيس البرازيل لولا دا سيلفا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت البرازيل أن الرئيس لولا دا سيلفا سيتجه إلى الولايات المتحدة الامريكية الجمعة المقبلة ، 10 فبراير، للقاء نظيره الأمريكى جو بايدن، لمناقشة عدد من القضايا التى تنطوى على تحديات مشتركة مثل إدارة تغير المناخ والأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن  لولا دا سيلفا وجو بايدن سيتحدثان خلال لقائهما، عن "دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل".

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سيعقد اجتماعا مع بايدن ، في 10 فبراير في واشنطن العاصمة.

وفقًا للمذكرة المنشورة على الموقع الرئاسي ، "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب برئيس البرازيل ، لولا دا سيلفا ، في البيت الأبيض يوم الجمعة ، 10 فبراير لتعزيز العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والبرازيل".

بالإضافة إلى ذلك ، سيناقشان "دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل وكيف يمكن للبلدين مواصلة العمل معًا لتعزيز الإدماج والقيم الديمقراطية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ، لا سيما في الفترة السابقة قمة الديمقراطية في مارس 2023 ".

ويتضمن  جدول الأعمال حوارا حول القضايا التي تنطوي على "تحديات مشتركة" مثل إدارة تغير المناخ ، والأمن الغذائي ، والتنمية الاقتصادية ، وتعزيز السلام والأمن ، فضلا عن ديناميات الهجرة الإقليمية.


البرازيل

رئيس البرازيل

جو بايدن

رئيس الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة

"سور" عملة موحدة لأمريكا اللاتينية للهروب من هيمنة الدولار.. فنزويلا ترغب فى الانضمام للبرازيل والأرجنتين.. تقرير: يتم استخدامها للتجارة الخارجية فقط مع حفاظ كل دولة على عملتها الخاصة.. والتضخم أبرز العقبات

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:00 ص

"خناقة ستات" تثير فوضى على طائرة ركاب متجهة إلى البرازيل.. فيديو

الأحد، 05 فبراير 2023 09:32 م

تورط رئيس البرازيل السابق فى محاولة الانقلاب.. "داسيلفا" يتهم بولسونارو بالاعتداء على مبانٍ حكومية.. برلمانى: مستشار لـ"جايير" دعاه لمؤامرة لمنع "لولا" من التنصيب.. و"ترامب البرازيل" يطلب اللجوء لأمريكا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:00 ص

البرازيل تصادر عشرات الطائرات المستخدمة في التنقيب غير القانوني عن الذهب

الخميس، 02 فبراير 2023 12:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة