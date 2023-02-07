رئيس البرازيل يزور واشنطن ويلتقى بايدن.. تغير المناخ والغذاء أبرز المناقشات

فاطمة شوقى

أعلنت البرازيل أن الرئيس لولا دا سيلفا سيتجه إلى الولايات المتحدة الامريكية الجمعة المقبلة ، 10 فبراير، للقاء نظيره الأمريكى جو بايدن، لمناقشة عدد من القضايا التى تنطوى على تحديات مشتركة مثل إدارة تغير المناخ والأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لولا دا سيلفا وجو بايدن سيتحدثان خلال لقائهما، عن "دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل".

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سيعقد اجتماعا مع بايدن ، في 10 فبراير في واشنطن العاصمة.

وفقًا للمذكرة المنشورة على الموقع الرئاسي ، "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب برئيس البرازيل ، لولا دا سيلفا ، في البيت الأبيض يوم الجمعة ، 10 فبراير لتعزيز العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والبرازيل".

بالإضافة إلى ذلك ، سيناقشان "دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل وكيف يمكن للبلدين مواصلة العمل معًا لتعزيز الإدماج والقيم الديمقراطية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ، لا سيما في الفترة السابقة قمة الديمقراطية في مارس 2023 ".

ويتضمن جدول الأعمال حوارا حول القضايا التي تنطوي على "تحديات مشتركة" مثل إدارة تغير المناخ ، والأمن الغذائي ، والتنمية الاقتصادية ، وتعزيز السلام والأمن ، فضلا عن ديناميات الهجرة الإقليمية.