رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى يكرم المواهب المتميزة ببلاط ضمن مشروع "ابدأ حلمك"

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تواصل القافلة الثقافية التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى ومديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد فعالياتها لاكتشاف المواهب المتنوعة وصقلها، حيث جرى تنظيم فعالية بقاعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، لتقييم المواهب الفنية المشاركة في المشروع وكرم ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، فريق المتطوعين ببيت ثقافة بلاط علي مجهوداتهم في تنظيم القوافل الثقافية التى تم تنظيمها بالمركز، وتم أيضا تكريم الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط وإهدائه درع الأقليم، وذلك بحضور المخرج أحمد طه، والمخرج خالد أبو ضيٌف، والمؤلف والشاعر سعيد حجاج، والمايسترو حسام حسنى، والديكورست حمدي قطب، ووفد من الأقليم وليد راشد مدير مكتب رئيس الأقليم والعلاقات العامة، وإيهاب عسكر مكتب رئيس الإقليم، وماهر كامل مدير القصر.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذى للمشروع، والفنان المخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى.

وكانت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد قد أعلنت عن انطلاق أولى جولات لجنة اكتشاف المواهب "ابدأ حلمك " لمحافظة الوادى الجديد ببيت ثقافة بلاط وقدمت فرقة نغم بلادي للأطفال لببيت ثقافة بلاط بقيادة المايسترو خالد حماد فقرات فنية وطنية، وقدمت فرقة نادي الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمرزوق فقرات استعراضيه حلاوة شمسنا وفقره استعراض بيبه ، من تدريب هند أحمد سيد وفاطمة حسن سيد ومسرحية التراث تدريب، واخراج سيد يوسف، وانشودة" روح للمشيرة للموهبة شروق عبد العاطي، وقدم إياد سيد يوسف ويوسف سيد يوسف أغنية إيه العمل ياأحمد، ثم قدم الموهبة عبدالرحمن ياسر اغنية _انا إبن مصر، وقدمت الموهبتين أمنية احمد و مني عادل أغنية ضميني ياما ، ثم قدم الموهبة أحمد مصطفي هاشم تواشيح مولاي ، وملك محمد خليفة ألقت قصيدة شعريه عن الام، و نور هاشم عبدالرؤوف انشاد ديني المسك فاح، والموهبة زينب عبدالله فراج انشاد ديني مكة بلدنا، كما قدمت فرقة نادي الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط فقرة استعراضية يادنيا سمعاني وفقرة اغاني للمجموعة تدريب منار جمال نصر يونس،

وقدمت فرقة كورال مدرسة بلاط الابتدائية القديمة عرضا فنيا تدريب وفاء محمد نصر وقدمت مدرسة ذخيرة الإعدادية مسرحية بعنوان "الحماية من كورونا " كما تفقدت اللجنة الاعمال الفنية للمواهب .

وأعرب ضياء مكاوي رئيس الإقليم خلال كلمته عن سعادته لتواجده وسط هذا الكم الهائل من المواهب المتنوعه ، وأن مشروع "إبدأ حلمك " سيتحقق حلم الآلاف من المبدعين، مما سيساهم في أكتشاف المواهب الشابة وصقل موهبتهم، حيث يتناول المشروع كافة النواحى الفنية المتنوعة.

وأكد مكاوى على أهمية مشروع "إبدأ حلمك " لتدعم المواهب في شتى ربوع المحافظات، و قد أشاد بالدعم الذى تقدمه وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي يساعد على اكتشاف جيل جديد من الموهوبين، و أن الثقافة والفنون من أهم المؤثرات الايجابية التى تسهم في تشكيل الوعى في مختلف المجالات.