خيط الجريمة.. كاميرات المراقبة تكشف عاطلين قتلا سائق توك توك لسرقته بالمرج

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى ساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، حيث قادت كاميرات المراقبة فريق النيابة العامة، لكشف هوية متهمين قتلا سائق لسرقة توك توك ملكه في المرج.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على جثة شاب بها طعنات، على الفور انتقل رجال المباحث وفريق النيابة لمعاينة مكان الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء أقارب المجنى عليه وأصدقائه لسؤالهم حول الواقعة، كما طالبت رجال المباحث بجمع الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها والتي ساعدت في كشف هوية المتهمين وضبطهم.

وكشف تحقيقات النيابة أن المتهمان بعدما استقلا مع المجنى عليه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض، لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجنى عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.