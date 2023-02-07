خريطة معارض أهلا رمضان بقنا.. تعرف على الأماكن في المراكز والقرى

قنا صابر سعيد

افتتحت محافظة قنا عدد من معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمراكز ومدن المحافظة وتقديم جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار أقل من أسعار المحلات وبجودة عالية، ويستعرض اليوم السابع خريطة معارض أهلا رمضان وأماكنها.

وتمتلك محافظة قنا منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع بواقع 15 منفذ لمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائي بمراكز المدن و10 معارض أهلا رمضان و 16 منفذ ثابت و4 متحرك تابعة لجهاز "أمان" و 13 منفذ ثابت و9 متحرك تابعة لجهاز " الخدمة الوطنية " و 26 منفذ ثابت و9 متحرك تابعة " للشركة المصرية لتجارة الجملة " و 481 منفذ تابعة لـ " جمعيتي " و123 منفذ للجمعيات الاستهلاكية و 12 منفذ للمجمعات الاستهلاكية.



افتتحت محافظة قنا تحت إشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، معرض أهلا رمضان بمركز الوقف ويتواجد بمنطقة السنابسة بجوار مستشفى الوقف.

وفي مركز قوص افتتحت محافظة قنا بالتعاون مع مديرية التموين معرض أهلا رمضان الذي يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ويتواجد المعرض بجوار محطة قوص بالمدينة.

كما افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح بمدينه قنا، وافتتاح معرض آخر بجوار منطقة الساعة في مدينة قنا.



وفي مركز أبوتشت افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، معرضي أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بشارع المستشفى العام بمدينة أبوتشت.



وفي مركز فرشوط افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرض "أهلا رمضان" بمدينة فرشوط ، لبيع السلع الغذائية و الإستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضه بجوار منطقة الوحدة المحلية.

وتضم محافظة قنا معرضا لأهلا رمضان تم افتتاحه مؤخرًا بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا والذي يقوم بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بقنا.