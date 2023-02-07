خارجية فلسطين: يجرى التأكد من وجود مواطنين بين ضحايا غرق قارب قبالة "ليسڤوس" اليونانية

وأضاف الديك - في تصريح - أن السفارة الفلسطينية في اليونان تتابع هذه المأساة الجديدة، إذ تم إنقاذ 16 شخصا من مجموع 41 شخصا كانوا على متن هذا القارب، كما تم انتشال ثلاث جثث من البحر حتى الآن.