خارجية فلسطين: يجرى التأكد من وجود مواطنين بين ضحايا غرق قارب قبالة "ليسڤوس" اليونانية

قال المُستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، "إن الوزارة تتابع حادث غرق قارب جديد بعد اصطدامه بصخور جزيرة "ليسڤوس" اليونانية"، مشيرا إلى أن جنسيات المهاجرين غير معروفة حتى اللحظة، وأن العمل يجرى للتأكد من وجود مواطنين فلسطينيين على متنه أم لا.
وأضاف الديك - في تصريح - أن السفارة الفلسطينية في اليونان تتابع هذه المأساة الجديدة، إذ تم إنقاذ 16 شخصا من مجموع 41 شخصا كانوا على متن هذا القارب، كما تم انتشال ثلاث جثث من البحر حتى الآن.
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