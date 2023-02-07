حياة كريمة بسوهاج.. تعيين 7681 شابا من مختلف المؤهلات بالقطاع الخاص والاستثمارى

سوهاج محمود مقبول

العمل هو حلم كل شاب وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومن خلال فتح أفاق جديدة للإستثمار والتنمية المستدامة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة من خلال مشروعات قومية غير مسبوقة ومجابهة التحديات، يعد تجربة فريدة وإعجاز تحقق فى ربوع الجمهورية الجديدة.

الأمر انعكس من خلال الدور الذى تقدمه الحكومة ممثلة فى القوى العاملة، حيث شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2022 تعيين7681 شاب من مختلف المؤهلات، من بينهم 132 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، وترشيح 1045 آخرين فضلاً عن استخراج 13830 شهادة قياس مستوى المهارة وتصريح مزاولة الحرفة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية قامت خلال العام الماضى، بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة بواقع 715 منحة مولود جديد بإجمالى مليون و457 ألف جنيه، و126 منح زواج لعدد 126 عامل بمبلغ 378 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسر 24 عامل متوفى بمبلغ 240 ألف جنيه، و149 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 298 ألف جنيه، بالإضافة إلى منحة عيد الفطر المبارك لعدد 5705 عامل بمبلغ 5 مليون و705 ألف جنيه، ومنحة عيد الأضحى المبارك لعدد 8699 عامل بمبلغ 4 مليون و349 ألف و500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 8 مليون و78 ألف جنيه لـ 6719 عامل مشتغل، فضلاً عن صرف 2 مليون و898 ألف و118 جنيه رعاية صحية لعدد 10742 عامل ما بين إجراء عمليات كبرى وصغرى وصرف أدوية.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعمل 41 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى بنطاق المحافظة على مهن " التفصيل والحياكة والتبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلى والمحمول"، ليصل جملة أعداد المتدربين إلى 994 من شباب الخريجين منهم 598 ذكور و396 إناث.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج إلى اهتمام المديرية بالمراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فقد تم تشكيل حملات لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات بالمديرية وشمولهم بالمنح والرعاية الصحية