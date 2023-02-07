اليوم السابع
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حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:05 م
حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات فى شبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل، له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، لوجود خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، باستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها جروح طعنية بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال والد المتوفى أفاد بحدوث مشادة كلامية بين نجله و(أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 


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