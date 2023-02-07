اليوم السابع
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جعفر الميرغنى: نقدم مخرجات الحوار السودانى – السودانى فى القاهرة إلى السودانيين

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:35 م
جعفر الميرغنى: نقدم مخرجات الحوار السودانى – السودانى فى القاهرة إلى السودانيين الحوار السوداني
كتب أحمد جمعة - تصوير كريم عبد العزيز

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أكد جعفر الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الأصل، أن الحوار السوداني – السوداني في القاهرة ركز على شواغل وقضايا الشعب السوداني والتأزم في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجتمعين ركزوا على ضرورة وضع حلول للعودة بها إلى الشعب السوداني.
 
وأكد الميرغني في مؤتمر صحفي بختام الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة، الثلاثاء، أن القضية التي حضرت من أجلها القوى السودانية إلى مصر تتمثل في إنقاذ السودان وضمان التوصل لمخرج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وذلك لتحقيق الرخاء والاستقرار ويجب الاستماع إلى جميع الأطراف السوداني، مضيفا "لا توجد أي معركة مع المجلس المركزي لكنهم شركاء وأشقاء ونحن نستمع إلى جميع الأطراف السودانية ومرحب بها بشكل كامل."
 
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الحوار الوطني السوداني (3)
 
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الحوار الوطني السوداني (5)
 
الحوار الوطني السوداني (6)
 
الحوار الوطني السوداني (7)
 
الحوار الوطني السوداني (8)
 
الحوار الوطني السوداني (9)
 
الحوار الوطني السوداني (10)
 
الحوار الوطني السوداني (11)
 
الحوار الوطني السوداني (12)
 
الحوار الوطني السوداني (13)
 
الحوار الوطني السوداني (14)
 
الحوار الوطني السوداني (15)
 
الحوار الوطني السوداني (16)
 
الحوار الوطني السوداني (17)
 
الحوار الوطني السوداني (18)
 
الحوار الوطني السوداني (19)
 
الحوار الوطني السوداني (20)
 
الحوار الوطني السوداني (21)
 
الحوار الوطني السوداني (22)
 
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