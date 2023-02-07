

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية مساء الثلاثاء، أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين رفقة وزراء الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة، تولوا الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مجهزين بمعدات متطورة وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض.