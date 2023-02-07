اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:14 م
أكرم القصاص
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توقعات بهطول أمطار متوسطة وارتفاع الأمواج 3.5 متر بالإسكندرية غدًا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:37 م
توقعات بهطول أمطار متوسطة وارتفاع الأمواج 3.5 متر بالإسكندرية غدًا طقس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شرق الإسكندرية، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من موجة  الطقس السيئ، حيث الرياح العاتية وارتفاع الأمواج، وهطول الأمطار المتفاوتة الشدة.
 
ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية غدًا الأربعاء، سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة  وخاصة على مناطق من غرب وشمال  المحافظة، اضطراب الملاحه البحريه على ساحل  البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 40-60 كم/س وارتفاع الامواج من 2.5 - 3.5 متر، وانخفاض في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
 
و أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60 ‰ وتغزر أحيانا على بعض المناطق. 
 
وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.
 
وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان. 
 
وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد. 
 
• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 
 
• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  
 
• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
 
أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : 
 
غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
 
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
 
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

 


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