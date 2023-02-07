توقعات بهطول أمطار متوسطة وارتفاع الأمواج 3.5 متر بالإسكندرية غدًا

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شرق الإسكندرية ، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيئ، حيث الرياح العاتية وارتفاع الأمواج، وهطول الأمطار المتفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية غدًا الأربعاء، سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة على مناطق من غرب وشمال المحافظة، اضطراب الملاحه البحريه على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 40-60 كم/س وارتفاع الامواج من 2.5 - 3.5 متر، وانخفاض في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

و أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60 ‰ وتغزر أحيانا على بعض المناطق.