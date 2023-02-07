تنفيذ 25 قرار غلق محال مخالفة وإزالة إشغالات وتعديات بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

شنت رئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة لأجل تطبيق القانون والقضاء على مظاهر العشوائية من بعض الخارجين عن القانون، ولمحاربة الإشغالات والتعديات بكافة الأحياء في نطاق ودائرة مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للتصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

شارك في الحملة إدارة الأمن وإدارة الإشغالات، بالتعاون مع إدارة التنمية والأحياء السكانية والحركة وشرطة المرافق وشرطة التعمير؛ للتصدي لأية مخالفات أو تعديات لتغيير النشاط.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 25 قرار غلق وتشميع محال وإزالة إشغالات وتعديات في المجاورة الثامنة والعشرين بالحي الرابع في مدينة العاشر من رمضان ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.