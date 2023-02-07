تنفيذ ورش رسم ومعرض كتاب لأطفال الشيخ زويد بقافلة الثقافة للجميع

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت ثقافة شمال سيناء "قافلة الثقافة للجميع" لإسعاد أطفال مدينة الشيخ زويد ، وقال محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه فى اطار فعاليات الثقافة المتنوعة بشمال سيناء خلال اجازة نصف العام الدراسي، اقامت ثقافة شمال سيناء ورش رسم للاطفال مدارس الشيخ زويد باشراف الفنانة التشكيلية ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش بالتعاون مع اشرف خيرت مدير قصر ثقافة الشيخ زويد وتنافس الاطفال على انتاج لوحات فنية تناولت موضوعاتها مشروعات التنمية فى شمال سيناء.

أضاف رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، أنه تفاعل الأطفال مع صورة العلم وبورتريهات لشهداء الوطن من ابناء سيناء ورجال الجيش والشرطة ، ووصل عدد اطفال ورش الرسم من البنات والأولاد 30 من اطفال الشيخ زويد وقدمت القافلة من خلال ادارة الشون الثقافية لفرع ثقافة شمال سيناء باشراف صفاء حمدى التى اقامت معرض كتاب متنقل لاطفال الشيخ زويد وقدم المعرض تخفيضات كبيرة وبمقابل زهيد لتشجيع الاطفال على اقتناء الكتب وممارسة القراءة.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت تقديم فرقة التلقائية عرضا فنيا لأطفال الشيخ زويد، تفاعل معها الصبية، وتغنوا بالأغانى الوطنية التى أضفت روح البهجة على نفوس الأطفال، وألقت الطالبة لاما محمد شعر عن سيناء بمدرسة الشهيد شريف حسين الابتدائية

والطالبة أمانى حسين، ألقت قصيدة عن شهداء سيناء، والطالبة رزان محمد حسين، بمدرسة الحمايدة الصف الثاني الإعدادي ألقت قصيدة بعنوان (مدرستى)، وتغنت الأختين رهف وأسيل أحمد بالصف الخامس الابتدائي باغنية (انا ابن مصر) و(تحيا مصر).

كما قدمت فرقة أطفال العريش الاستعراضية عروضا فنية على الاغانى الوطنية بقيادة مدربهم الفنان مصطفى خضرى.

وأشرف على قافلة الثقافة للجميع اشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفي، وقام بالدعم الفنى عيد سليمان شتيوى وحاتم ابراهيم وعادل مسلم ومحمد حلمى ومدرب الفرقة الفنان جامع عبد الرسول ومن قصر الشيخ زويد جمال سالم ومحمد محمود ومن الاقليم محمد غنيم وابراهيم الشحات.