تعليم الجيزة: جميع نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية متاحة فى المدارس

كتبت – مرام محمد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت المديرية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب يمكنهم الحصول على درجات المواد من خلال كشوف النتائج المعلقة بالمدارس بشكل مباشر، مؤكدة أن مدارس المحافظة في مختلف الإدارات التعليمية أعلنت كشوف النتائج لطلاب صفوف النقل بشكل موحد سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت أن أشرف سلومة مدير المديرية، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، مشددا على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة.

جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وبدأت المديرية، عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء للجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوى للعام الدراسى 2023، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير، وذلك بناء على الفاكس الوارد من الإدارة العامة للامتحانات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.