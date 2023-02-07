"تعليم الإسكندرية" تستعد للترم الثانى بأعمال صيانة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء

تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتحديد الاختصاصات والتكليفات للقيادات التعليمية، والصيانة البسيطة والتخلص من الرواكد، ودهانات الفصول وتوزيع الوحدات والإشراف والجدول المدرسى ومتابعة دراسة المناهج، بالإضافة التأكيد على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنظيم يوم رياضى أسبوعيا لبناء الشخصية من خلال الأنشطة والرياضة والفن وجذب الطلاب للمدارس

وأكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على التنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم، وأحياء الإسكندرية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للاستعداد التام للفصل الثانى من العام الدراسى، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والمخالفات من أمام المدارس، والتنسيق فى فترات النوات لرفع تراكمات المياه من أمام المدارس وداخل الفناء، وكذلك تقليم الأشجار ورفع المخلفات والقمامة، بالإضافة إلى زيادة المساحة المنزرعة أمام المدارس، وتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة والنظافة بمحيط المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

يأتى ذلك فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة حريصة على توفير كامل الدعم للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، والحرص على تخصيص الأراضى لبناء المدارس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وذلك فى إطار حل مشكلة التكدس والكثافات التى تعانى منها بعض المدارس بالمحافظة.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الهيئة، قد انتهت بالفعل خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى 14 سبتمبر 2022 من إنشاء 38 مدارس بإجمالى 670 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 270 مليون جنية، مضيفا أنه جارى العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالى عدد فصول 398 فصلا بإجمالى تكلفة نحو 191 مليون جنيه، لافتاً إلى الطرح لإنشاء عدد 14 مدرسة بتكلفة 140 مليونا.

وعن الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، قال أن المبادرة تضم أعمال إنشاء جديد وصيانة لعدد 22 مدرسة بإجمالى 211 فصلا، بتكلفة 170 مليونا، حيث تشمل إنشاء عدد 12 وصيانة ورفع كفاءة عدد 10 مدارس.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد 18 مدرسة تشمل عدد 9 مدارس إنشاء جديد، عدد 9 مدارس صيانة ورفع كفاءة، وجار تنفيذ المشروعات الخاصة بالـ 4 مدارس المتبقية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس أحمد عبد الكريم، مدير هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظة، أن المدارس التى تم الانتهاء من صيانتها وتجديدها 26 مدرسة، بتكلفة اجمالية نحو 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى سبتمبر 2022، ويجرى حاليا صيانة وتجديد 33 مدرسة بتكلفة نحو 87 مليون جنيه.