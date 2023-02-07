تعرف على عناوين معارض أهلًا رمضان بمدن محافظة البحر الأحمر ونسب التخفيض فيها

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وكذلك الغرفة التجارية فى المحافظة عدة معارض اهلا رمضان، لبيع اسعار السلع المختلفة بأسعار مخفضة تصل إلى 20% فى بعض المعارض.

ويعرض اليوم السابع عناوين المعارض المختلفة فى مدن محافظة البحر الأحمر والخدمات المقدمة فيها، حيث تم اقامة معرض اهلا رمضان نهاية شارع الحجاز بمدينة الغردقة، فى المقابل لموقف السرفيس الرئيسى، بمشاركة عدد كبير من التجار وتخفيضات تصل إلى 20%، كذلك يقام فى مدينة الغردقة معرضين لحزبى الشعب الجمهورى بشارع النصر بجوار محطة اتوبيس الوجه القبلى، وآخر لحزب مستقبل وطن بميدان الدهار بجوار مدرسة محمد الطيب التجريبية.

وفى مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر افتتح اللواء حامد أحمد حامد رئيس المدينة معرض أهلا رمضان يرافقه على ضاحى نائب أول الغرفة التجارية بمشاركة الهام محمد حسن، مدير مكتب التموين لبيع السلع والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محاربة جشع التجار، وذلك بوسط مدينك رأس غارب بشارع الإذاعة أمام الإدارة الزراعية بمشاركة.

وفى مدينة سفاجا أفتتح اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، معارض "أهلا رمضان" لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عن المواطنين وذلك بمشاركة كل من الغرفة التجارية وإدارة تموين سفاجا وإدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وذلك أمام سور الإذاعة والتلفزيون بالشارع الخلفى منطقة مجلس المدينة.

ومن سفاجا إلى مدينة القصير حيث افتتح اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة بشارع جامعة الدول العربية، بمدينة القصير رافقه سكرتير المدينة ومدير إدارة التموين واعضاء الغرفة التجارية بالمدينة.

وفى مدينة مرسى علم يتم بيع المنتجات والسلع الغذائية وكذلك الخضروات من خلال منافذ وسيارات متنقلة تتوقف بشكل دائم بشارع 68، وكذلك منفذ بيع الخضروات والفاكهة، ومنفذ بيع الدواجن الحية تابع للوزارة الزراعة.