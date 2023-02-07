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تعرف على التحويلات المرورية لتطوير محور 26 يوليو

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:16 م
تعرف على التحويلات المرورية لتطوير محور 26 يوليو محور 26 يوليو
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو، لاستكمال أعمال الكشط وإعادة السفلتة، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:
 
1- القادم من لبنان إتجاه أكتوبر للنزول يميناً إتجاه محور 3 يوليو المستحدث (ما بعد الطريق الدائرى) ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش إتجاه أكتوبر.
 
2- القادم من أكتوبر إتجاه لبنان، سيتم إستخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6حارات مرورية.
 
على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال "75 يوم" اعتباراً من غدا الأربعاء الموافق 8/2/2023 من الساعة 12 ظهراً .
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 

محور 26 يوليو

مرور الجيزة

امن الجيزة

حركة المرور

ميدان لبنان



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