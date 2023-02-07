تصدع كورنيش الإسكندرية وحقيقة علاقته بزلزال تركيا.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية حادث تصدع وشرخ جزء من أرضية كورنيش شاطئ "سيدى بشر" وبالتحديد شاطئ " ادوار الخراط " حيث تعرضت المنطقة إلى شرخ فى أرضية الكورنيش بطول 20 متر مع ميل السور، وهو الأمر الذى جعل البعض يربط بين الزالزال المدمر الذى وقع فى تركيا فى فجر نفس اليوم الذى وقع فية حادث الهبوط الأرضى على كورنيش الإسكندرية.

الحقيقة أن تلك المنطقة مصنفة على أنها معرضة للخطر منذ عدة سنوات وقبل زالزال تركيا المدمر، حيث تعرض شاطئ " سيدى بشر" إلى التأكل والنحر وتآكل المساحة الرملية، حتى وصلت أمواج البحر إلى حد ملامسة سور الكورنيش مباشرة، وفى فترات النوات الشتوية خاصة والتى تتمتع برياح شديدة وأمواج عاتية، تتعرض تلك المنطقة فى كل نوة إلى أثار مدمرة تطول الكورنيش، وذلك بسبب ملاطمة الأمواج مباشرة بسور الكورنيش دون حاجز رملى.

و يوم أمس وبسبب موجة الطقس السئ الذى تعرضت له الإسكندرية، بسبب المنخفض الجوى المتمركز بالبحر المتوسط، تعرضت الإسكندرية إلى رياح شديدة جدا بلغت سرعتها 80 كم /س، وأدت إلى ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، وهو الأمر الذى أدى إلى تصدع جزء من الكورنيش وحدوث شرخ بطول 20 متر فى أرضية بلازا الكورنيش.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعرض فيها شاطئ "سيدى بشر" لأثار مدمرة فى موجات الطقس السئ، حيث يعد أكثر شواطئ الإسكندرية تأثرا بالنوات، وقد شهد الشاطئ آثارا مدمرة لحقت به، بفعل نوة "باقى المكنسة" فى بداية هذا الشتاء والتى تتميز بالتيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، ما أدى إلى نحر وتآكل الشاطئ، وتهدم سلم البرجولة المتواجدة على الشاطئ، كما تهدم تماما السلم المؤدى إلى الشاطئ، بعد النحر والتآكل التى تعرضت لها الرمال أسفل السلم المؤدى إلى الشاطئ مباشرة.

وزودت هيئة الحماية البحرية عدد البلوكات الخرسانية على شاطئ سيدى بشر لصد قوة الأمواج ومنعها من الوصول إلى سور الكورنيش الذى يتعرض لخطورة داهمة، حيث فى عام 2021 ومع زيادة حدة ظاهرة التغييرات المناخية، بدأت أزمة تأكل المساحة الرملية بشاطئ سيدى بشر، وتظهر فى كل عام بالتزامن مع نوات الشتاء بسبب التيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، وتنبهت الهيئة العامة لحماية الشواطئ على أن ما حدث بشاطئ سيدى بشر فى "نوة باقى المكنسة" عام 20121، ينذر بخطورة كبير على الشاطئ والكورنيش، بعد تعرض الشاطئ إلى نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ بمنطقة سيدى بشر، مما ينذر بوجود خطورة كبيرة على طريق وسور الكورنيش.