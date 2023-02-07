ووصف ترودو، التقارير والصور الواردة من تركيا وسوريا بأنها "مدمرة".

وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة مناطق واسعة من تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ما أدى إلى سقوط مئات المباني ومقتل أكثر من 2600 شخص وإصابة الآلاف.

وقال ترودو -فى بيان- أن "كندا مستعدة لتقديم المساعدة". "صلواتنا مع كل من تضرر من هذه الزلازل الكبيرة، وقلوبنا مع من فقدوا أحباءهم".

ولم ترد وزارة الخارجية الكندية على طلبات للتعليق اليوم حول ما إذا كان أي كنديين قد تأثروا في تركيا وسوريا.