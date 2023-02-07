اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:23 م
أكرم القصاص
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تركيا تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة جراء الزلزال

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:51 م
تركيا تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة جراء الزلزال آثار زلزال تركيا
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر فى 10 مدن فى البلاد، هى الأكثر تضررا جراء الزلزال المدمر الذى وقع أمس وأودى بحياة الآلاف.

 

كما أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3549 قتيلا و22 ألفا و168 مصابا، فيما تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص، لافتا إلى أن قرابة 53 ألف شخص يعملون فى جهود الإنقاذ والبحث، وأن أكثر من 70 دولة عرضت تقديم المساعدة في جهود الإغاثة المتسمرة فى تركيا وسوريا.

 

وتابع الرئيس - فى كلمة نقلها تلفزيون "تى أر تى وورلد" التركى - أنه تم توفير 100 مليارات ليرة تركية بشكل فورى لدعم جهود الإغاثة، مضيفا أنه سيتم دعم المناطق المتضررة جراء الكارثة بأقمار صناعية لتحسين جودة الاتصالات هناك.

 

كما رحب أردوغان بقبول التبرعات من الراغبين لحساب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وأكد على إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد حتى 13 من شهر فبراير الجارى.

 


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