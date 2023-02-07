تركيا تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة جراء الزلزال

كما أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3549 قتيلا و22 ألفا و168 مصابا، فيما تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص، لافتا إلى أن قرابة 53 ألف شخص يعملون فى جهود الإنقاذ والبحث، وأن أكثر من 70 دولة عرضت تقديم المساعدة في جهود الإغاثة المتسمرة فى تركيا وسوريا.

وتابع الرئيس - فى كلمة نقلها تلفزيون "تى أر تى وورلد" التركى - أنه تم توفير 100 مليارات ليرة تركية بشكل فورى لدعم جهود الإغاثة، مضيفا أنه سيتم دعم المناطق المتضررة جراء الكارثة بأقمار صناعية لتحسين جودة الاتصالات هناك.

كما رحب أردوغان بقبول التبرعات من الراغبين لحساب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وأكد على إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد حتى 13 من شهر فبراير الجارى.