اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تركيا: تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:26 م
تركيا: تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلن وزير التطوير العمراني في تركيا مراد كوروم اليوم الثلاثاء، أن التقديرات الحكومية تشير إلى تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وتابع الوزير -وذلك حسبما أورد تلفزيون "إيه نيوز" التركي- أن جهود الإنقاذ لا زالت مستمرة، موضحا أنه يجري العمل على إعادة فتح الطرق التي أغلقت وذلك لتيسير أعمال الإنقاذ وتوصيل المياه إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وأعرب الوزير -في تصريحاته- عن ألمه الشديد جراء الأحداث، كما حث المواطنين على التحلي بالأمل إذ أنقذ ضحايا في زلازل سابقة بعد مرور ما يقرب من 100 ساعة.

وبلغت حصيلة الضحايا في تركيا وحدها 3419 قتيلا و20 ألفا و534 مصابا، وذلك وفق إحصاءات رسمية. 

 


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