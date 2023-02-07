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تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلًا و20436 جريحا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:13 ص
تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلًا و20436 جريحا اثار زلزال تركيا
كتب سمير حسنى

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أعلنت السلطات التركية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا و20436 جريحا.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة أنشأت مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وتم فتح طرق موازية للطرق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، مضيفا: خصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم"ن مقدما الشكر إلى الدول التي أرسلت المساعدات لبلاده".

أعلن أقطاي وصول  3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ.، كاشفا عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات ، لذلك نرى في كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل ، للأسف ، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير في الأسبوع التالي."

ودفع الزلزال ، الذي كان مركزه إقليم كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) ، سكان دمشق وبيروت إلى الانطلاق بسرعة إلى الشارع وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل القاهرة.

وصرخ الناجون طوال الليل طلباً للمساعدة من داخل جبال الحطام حيث كافح المستجيبون الأوائل للمطر والثلوج.


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