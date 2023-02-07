تربية رياضية الإسكندرية تفتح باب تسجيل المقررات لفصل الربيع

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية عن فتح نظام التسجيل لطلاب المستوى الاول والثاني لتسجيل مقررات فصل الربيع ولمدة أسبوع وهى مقررات الفصل الدراسى الثانى.

كما طالبت إدارة الكلية جميع الطلاب الدخول على النظام لبدء التسجيل بعد مراجعة التعليمات من لائحة الساعات المعتمدة والمعلنة مسبقا، ومراجعة المرشد الاكاديمي لكل طالب، والإعلان قريبا عن فتح النظام لطلاب المستوى الثالث .

فى سياق آخر أعلنت كلية ال تربية ال رياضية بنين بجامعة الإسكندرية عن فتح باب وبدء قبول التظلمات لطلاب المستويات ( الاول - الثاني - الثالث) لائحة الساعات المعتمدة بدءً من اليوم وحتى يوم الخميس القادم 9 فبراير .