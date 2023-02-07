تربية رياضية الإسكندرية تفتح باب تسجيل المقررات لفصل الربيع

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية عن فتح نظام التسجيل لطلاب المستوى الاول والثاني لتسجيل مقررات فصل الربيع ولمدة أسبوع وهى مقررات الفصل الدراسى الثانى.
كما طالبت إدارة الكلية جميع الطلاب الدخول على النظام لبدء التسجيل بعد مراجعة التعليمات من لائحة الساعات المعتمدة والمعلنة مسبقا، ومراجعة المرشد الاكاديمي لكل طالب، والإعلان قريبا عن فتح النظام لطلاب المستوى الثالث .
فى سياق آخر أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية عن فتح باب وبدء قبول التظلمات لطلاب المستويات ( الاول - الثاني - الثالث) لائحة الساعات المعتمدة بدءً من اليوم وحتى يوم الخميس القادم 9 فبراير .
وأعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية نتائج امتحانات للفصل الدراسي الاول فصل الخريف للمستويات الاول - الثاني - الثالث (لائحة الساعات المعتمدة) من العام الجامعي 2022/2023 وذلك بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والكنترول .
وكانت قد اختتمت جامعة الإسكندرية اامتحانات الفصل الدراسى الاول فى كافة الكليات التى انطلاق بداية يناير بالكليات النظرية والعلمية .
وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.
وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي.
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