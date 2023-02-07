اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:52 م
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تجديد حبس المتهم بقتل شخص فى منطقة المعصرة بسبب خلافات مالية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:45 م
تجديد حبس المتهم بقتل شخص فى منطقة المعصرة بسبب خلافات مالية محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل عامل.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال جثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، متوفى متأثر بإصابته بجرح نافذ بالصدر.
 
وبالانتقال وسؤال والد المتوفى، اتهم (أحد الأشخاص، مقيم محافظة سوهاج) بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليه والتى أودت بحياته. 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة العياط، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

 


المعصره

حلوان

اخبار الحوادث

جريمة قتل



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