اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين عصابة لتهريب الآثار خارج البلاد لجلسة 6 مارس القادم

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:35 م
تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين عصابة لتهريب الآثار خارج البلاد لجلسة 6 مارس القادم أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا، بينهم أجنبى، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب الآثار، إلى جلسة 6 مارس المقبل.
 
 
البداية كانت بضبط أحد المتهمين فى قضية تهريب الآثار، وبحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى أمر الإحالة الصادر بحقهم، تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.
 
 
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ضبط أحدهم بمحاولة تهريب 586 قطعة آثار، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "أجنبى" تم ضبطه فى شهر فبراير الماضى داخل أحد المطارات فى دولته، وعثر بحوزته على قطع أثرية، حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

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