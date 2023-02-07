اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:23 م
أكرم القصاص
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بريطانيا تعلن فقدان 3 من مواطنيها جراء زلزال تركيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:51 م
بريطانيا تعلن فقدان 3 من مواطنيها جراء زلزال تركيا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
أ.ش.أ

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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، فقدان ثلاثة مواطنين بريطانيين في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية.

وتابع كليفرلي - في تصريحات أمام مجلس العموم البريطاني - : "نعلم منذ صباح اليوم بفقدان ثلاثة مواطنين بريطانيين"، مضيفًا أن قسم التجاوب مع الأزمات بالوزارة يعمل لتقديم الدعم إلى 35 بريطانيًا على الأقل تضرروا بشكل مباشر جراء الزلزال، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف: "وفق تقييمنا، تظل احتمالية وقوع ضحايا بأعداد كبيرة بين البريطانيين منخفضة"، ولم يعلن الوزير البريطاني عن هويات المفقودين. 

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وأثر بشكل قوي على الأنحاء في شمال سوريا، ما أسفر عن مصرع قرابة خمسة آلاف شخص في البلدين بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين.

 


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