برنامج تدريبى لتنمية مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، استكمال تنفيذ برنامج تدريبى لرفع كفاءة وتنمية مهارات معلمى العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائى ووفقا لخطة العمل فى التنمية المستدامة لمعلمى منظومه التعليم الجديدة بهدف رفع كفاءة المعلمين فى التخصص وإعداد دروس نموذجية فضلا عن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وصقل مهاراتهم ومعارفهم وتنميتها.

وقال سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه يجرى تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائى، وبالتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ويحاضر بالبرنامج مجموعة من المختصين الذى جرى تدريبهم من قبل الوزارة، مؤكداً على ضرورة تحقيق اكبر استفادة من التدريب ونقل الخبرات بين بعضهم البعض من اجل الارتقاء بالعمل والنهوض به.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، قرر أمس الإثنين، إحالة إدارة مدرسة جدة الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة باريس التعليمية للتحقيق العاجل وذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، للوقوف على سير العمل حيث تلاحظ عدم الانضباط الإدارى، والإهمال والتقصير فى العمل، مؤكداً على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة وذلك من منطلق التأكيد على ضرورة التعاون لتطوير العمل بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

كما أجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد، زيارة تفقدية لمدرسة بغداد الابتدائية والإعدادية، التابعة لإدارة باريس بمرافقة مدير الإدارة التعليمية، للوقوف على الاستعداد والجاهزية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى الأحد المقبل 12 فبراير، وخلال جولته بالمدرسة وجه وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم، معربا عن امتنانه وتقديره لكل مخلص ومتعاون يعمل بإخلاص وعطاء للنهوض بالعمل والارتقاء به.

كما عقد اجتماعا مع قيادات التعليم بالمحافظة، وخلال اللقاء استعرض خطة العمل والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسى الثانى بداية من الأحد المقبل، حيث أصدر مجموعة من التوجيهات الهامة تضمنت حصر العجز والزيادة من المعلمين بالمدارس، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية لصالح الطلاب وتكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية بجميع مدارس المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وميكنة إدارة شئون الطلبة واقسامها بالإدارات التعليمية الخمس.