بدء توصيل خدمة الاتصالات للمجمع الصناعى بياض العرب ببنى سويف

عقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف فى ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، اجتماعاً، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع أعمال توصيل خدمة الاتصالات لوحدات مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية بياض العرب، وذلك فى حضور ممثلى الجهات المعنية من الشركة المصرية للاتصالات، ومديرى الشؤون المالية والقانونية، والمكتب الفنى والمنطقة الصناعية والمتابعة بديوان عام المحافظة.

فى بداية الاجتماع أشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية تنفيذ توجيهات المحافظ "د. محمد هانى غنيم" بتعزيز التنسيق وتضافر كافة الجهود لسرعة استكمال خدمة توصيل خدمة الاتصالات والانترنت المجمع، خاصة مع اكتمال توصيل باقى المرافق من الكهرباء والمياه وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بعض المتطلبات والاحتياجات الفنية والإجراءات الإدارية، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من توصيل لخدمة الاتصالات للمجمع، حيث تم الاتفاق على قيام لجنة فنية من الجهات المختصة من الشركة والمنطقة الصناعية وإدارة المجمع، للمعاينة على الطبيعة والمراجعة لشبكة الاتصالات الأرضية وتوصيل البوكسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل وتشغيل الخدمة بوحدات المجمع الذى يضم عددا من الوحدات الإنتاجية المشروعات المنتجة فى بعض القطاعات الصناعية المختلفة.

وفى سياق منفصل زار اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، فى ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك فى حضور المهندس ناصر النحوى مدير المشروع.

كما تفقد السكرتير العام المساعد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة، وتابع سير العمل بالمحطة، واطلع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، منوها عن دراسة فتح منفذ للمشروع بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، لتوفير احتياجات المواطننين من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم فى ضبط الأسعار فى السوق المحلى بالمحافظة.