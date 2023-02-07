اليوم السابع
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بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات مساعدات لسوريا وتركيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:14 م
بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات مساعدات لسوريا وتركيا الرئيس السيسي
كتب زكى القاضى

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بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرسلت جمهورية مصر العربية 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات  طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

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