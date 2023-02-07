بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات مساعدات لسوريا وتركيا

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرسلت جمهورية مصر العربية 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.
بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات مساعدات لسوريا وتركياالثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:14 م
الرئيس السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ4544 حالة وفاة ونحو 27 ألف مصابالثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:08 م
مراسل "القاهرة الإخبارية": اليونان تعمل على تجهيز مساعدات لإرسالها إلى تركياالثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:02 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة