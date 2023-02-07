انعقاد الجمعية العمومية للحوار اللاهوتى بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

انعقد الاجتماع التاسع عشر للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتى بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية فى الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2023 فى مركز لوجوس بدير القديس بيشوى فى مصر، واستضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وحضر وفود من الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة الأرمينية الرسولية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية المالانكارا بالهند، والكنيسة الأرثوذكسية الإريترية الواحدة، والتي حضرت لأول مرة منذ عام 2009.

وترأس اجتماعات اللجنة بشكل مشترك، من الكنائس الأرثوذوكسية الشرقية، صاحب النيافة الأنبا كيرلس، الأسقف العام المساعد لأبرشية لوس أنجلوس للأقباط الأرثوذكس، بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن الكنيسة الكاثوليكية، في غياب الكاردينال كورت كوخ، ترأس الأب كولومبا ستيوارت البندكتيني، والأب هياسينث ديستيفيل الدومنيكانى.

وبعد نشر وثيقة جديدة عن الأسرار المقدسة في عام 2022، أطلقت اللجنة مرحلة جديدة من الحوار حول موضوع "أبعاد مختلفة في المريولوجية. القديسة العذراء مريم في التعليم وفي حياة الكنيسة". جاء في تقرير الاجتماع على وجه الخصوص أن "مناقشاتنا تكشف أنه، من وجهة نظر منهجية، تستخدم أحيانًا مصطلحات مختلفة للتعبير عن نفس الواقع اللاهوتي. في أحيان أخرى، يستخدم نفس المصطلح للتعبير عن حقائق مختلفة. ندرك في تجمعاتنا أن بعض الموضوعات تتطلب مزيدًا من الدراسة لتحديد ما إذا كان يجب فهم هذه الاختلافات على أنها اختلافات عقيدية أو قد تكون حالات اختلافات مشروعة في التعبير عن إيماننا المشترك فيما يتعلق بالدور الفريد لوالدة الإله في سر المسيح وفي حياة الكنيسة".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أعضاء اللجنة فى 3 فبراير في لقاء خاص، وشدد قداسته في كلمته على أن "الأمس تاريخ وغدا وحدة واليوم عطية، أسميها عطية سماوية، حواركم اللاهوتى ومناقشاتكم وعملكم وأبحاثكم خطوات على طريق طويل من التفاهم المتبادل. نحو الوحدة في المسيح ".

وهذه الدراسة والمناقشات سوف تستمر حتى اللقاء القادم للجنة، والذي سيتم انعقادها فى روما من يوم 21 حتى 27 يناير 2024.



جانب من اللقاء



لجنة الحوار اللاهوتى