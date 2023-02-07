اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:11 م
أكرم القصاص
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انطلاق بطولة المحافظة التنشيطية للكاراتيه بكفر الشيخ بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:01 م
انطلاق بطولة المحافظة التنشيطية للكاراتيه بكفر الشيخ بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة المسئولون عن البطولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انطلقت بالصالة المغطاة بكفر الشيخ فعاليات بطولة المحافظة التنشيطية  للكاراتيه، والتي تستمر حتى 8 فبراير الحالي بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة، يتنافسون في مسابقتي كاتا وكوميتيه لأعمار سنية تتراوح ما بين  5 سنوات حتى 18 سنة،  يمثلون أندية ومراكز شباب كفر الشيخ.
 
وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الكاراتيه المصري له الريادة والمكانة الرفيعة على مستوى العالم بالذي يتسم بالأداء القوي من قبل أبناء مصر، وفوزهم بالمراكز الأولى في مختلف المحافل الرياضية مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للإتحاد وفروعه وجميع اللاعبين للحفاظ على ما وصل إليه من تفوق واضح والاستدامة في إحراز الألقاب التي يخوضونها.
 
وتشهد البطولة منافسات قوية ومثيرة بين اللاعبين، ويحرص رئيس منطقة كفر الشيخ على التواجد لمتابعة الأجواء وكافة مستويات اللاعبين المشاركين فى البطولة، مؤكدًا على أن المنطقة تهتم جيدا بتنظيم مثل هذه البطولات لتحفيز الأندية ومراكز الشباب واللاعبين واكتشاف المواهب ورعايتها وتجهيزهم للانضمام إلى صفوف المنتخب القومى للمنافسة بهم في البطولات العالمية.
 
وعلى جانب أخر أسفر لقاء الزمالك و جزيرة الورد عن فوز مستحق لفريق ناشئين الزمالك لأول مرة فى بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 14 سنة منذ أن انطلقت على ملعب نادى ميت علوان بنتيجة" 57 /29 " البطولة تقام فى الفترة من 4 فبراير حتى 8 فبراير 2023 ضمن بطولات الإتحاد المصري لكرة السلة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 
المسئولون عن البطولة
المسئولون عن البطولة

جانب من مبارايات البطولة التشيطية بكفر الشيخ
جانب من مبارايات البطولة التشيطية بكفر الشيخ

انطلاق بطولة المحافظة التنشيطية بكفر الشيخ
انطلاق بطولة المحافظة التنشيطية بكفر الشيخ

اطفال متميزون في بولة المحافظة التنشيطية
اطفال متميزون في بولة المحافظة التنشيطية

 


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