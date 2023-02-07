اليوم.. انطلاق دورة ألعاب كليات التربية الرياضية للجامعات بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تنطلق اليوم الثلاثاء بجامعة سوهاج، دورة الألعاب التخصصية لطلاب كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية في نسختها الثانية، والتي تستمر في الفترة من 7 وحتي 10 فبراير الجاري، وذلك بملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية طالبات، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن فعاليات الدورة تنفذ تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية، وبمشاركة 332 طالب وطالبة يمثلون 13 كلية تربية رياضية من مختلف الجامعات المصرية وهم الأزهر، قناة السويس، الإسماعيلية، المنوفية، بني سويف، أسوان، الفيوم، بالإضافة إلى جامعات كفر الشيخ، بنها، السويس، المنيا، جنوب الوادي بقنا، والوادي الجديد.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة المتطلبات المادية والمعنوية لإنجاح "الأولمبياد" والتجهيزات الخاصة به، بما يليق باسم ضيوف الجامعة على أرضها، وفى إطار المنافسات الرياضية الحيادية والشريفة بين الطلاب.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف العام على الأولمبياد، أن الفعاليات تتضمن عدد من المسابقات وهي خماسي كرة قدم (طلبة)، كرة طائرة شاطئية (طلبة وطالبات)، كرة السلة 3×3 (طلبة وطالبات)، تنس طاولة (طلبة وطالبات)، ألعاب قوي 100 م عدو (طلبة وطالبات)، إلى جانب مسابقة الكاراتية (كاتا) طلبة وطالبات.