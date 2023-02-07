كتب سمير حسنى

ناشد الهلال الاحمر السوري المجتمع الدولى لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، كاشفا عن احتياج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن المنظمة من مواصلة عمليات الإنقاذ.

قال مسؤول الهلال الأحمر السوري في مؤتمر صحفى، ليس لدينا معدات لرفع الأنقاض، ولا يمتلك الدفاع المدني أيضا معدات لإنقاذ المواطنين العالقين، مؤكدا أن نتائج الزلزال "كارثية" وعدد الضحايا مرشح للارتفاع مع غياب المعدات وفرق الإنقاذ.

أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 814، مضيفا: "هناك الكثير تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب البلاد".

وكانت وجهت سوريا نداءً إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها.