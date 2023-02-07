ناشد الهلال الاحمر السوري المجتمع الدولى لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال، كاشفا عن احتياج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن المنظمة من مواصلة عمليات الإنقاذ.
قال مسؤول الهلال الأحمر السوري في مؤتمر صحفى، ليس لدينا معدات لرفع الأنقاض، ولا يمتلك الدفاع المدني أيضا معدات لإنقاذ المواطنين العالقين، مؤكدا أن نتائج الزلزال "كارثية" وعدد الضحايا مرشح للارتفاع مع غياب المعدات وفرق الإنقاذ.
أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 814، مضيفا: "هناك الكثير تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب البلاد".
وكانت وجهت سوريا نداءً إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الخارجية، "تعرضت سوريا فجر الاثنين الـ 6 من فبراير 2023 لزلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أدى في حصيلة أولية إلى وقوع مئات الوفيات، وإصابة الآلاف، وانهيار عشرات المباني السكنية، وتصدع غيرها، وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية والحيوية وعلى الفور استنفرت الجمهورية العربية السورية كافة، وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة آثار هذا الزلزال والهزات الارتدادية التي تلته والتي لا تزال مستمرة".
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