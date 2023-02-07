أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر، وفرص الاستثمار الآمنة في العاصمة الإدارية الجديدة، عزمها إطلاق أطول برج فندقي في أفريقيا الأسبوع المقبل بفكرة جديدة ستغير المفهوم الحالي للإستثمار العقاري مع خدمات لم يتم إطلاقها من قبل في مصر

صرح المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري خلال اجتماع ضم أكثر من 150 من أعضاء فريق الشركة، أن إطلاق أعلى برج فندقي في إفريقيا جاء بعد حوالي 13 شهراً من البحث، ودراسة جميع التجارب المتقدمة في تطوير الأبراج الفندقية في أشهر الدول والمدن مثل دبي، وعدد من المدن الأخرى، حتى تأكدنا من أن التطوير الفندقي هو مستقبل الاستثمار العقاري وأن مصر التي تضم 250 ألف غرفة فندقية فقط تحتاج 10 أضعاف هذا الرقم! لذلك قررنا أن البرج الذي سنطرحه في الأيام المقبلة سيكون "برج فندقي" كامل مع مشغل فندقي فاخر وواحد من أكبر سلاسل الفنادق في العالم ، والتي ستكون موجودة لأول مرة في مصر بل و في قارة افريقيا وأضاف أنه إعلان النيل بناء أعلي فندق في افريقيا يضعها في تصنيف متفرد بالمنطقة العربية و الافريقية.

سيتكون أطول برج فندقي في أفريقيا من 55 طابقاً، وهو أحد أبراج "نايل بيزنس سيتي" أكبر مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعلى مدينة رأسية في إفريقيا ، ويتكون من 4 ناطحات سحاب ، كل منها 55 طابقاً.و يعد المشروع من أبرز المشاريع العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة ، وأكثرها طموحًا وتحطيمًا للأرقام القياسية. يعتمد المشروع على مفهوم فريد وهو بناء مدينة متكاملة تتمركز داخل منطقة وسط المدينة (الداون تاون )أهم منطقة في العاصمة الإدارية والتي تضم أكثر من 80٪ من معالمها الرئيسية.



النيل للتطوير العقاري تستعد لطرح أطول فندق في أفريقيا (2)