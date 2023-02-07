وأعرب بري فيه برقيتيه عن تضامن لبنان ومؤازرته للدولتين ووقوفه الى جانب سوريا قيادة وحكومة وشعباً في هذه اللحظات العصيبة التي تستدعي حشدا إنسانيا عربيا ودوليا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا الى 2316 قتيلًا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ويأتي هذا فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة التركية، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة في أنحاء البلاد حتى 13 فبراير، وذلك على خلفية كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد فى الساعات الماضية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".