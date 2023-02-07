النقل توقع مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانىء البرية والجافة وتحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة وهي شركات (مصر أوروبا للتنمية الصناعية - الشرق الاوسط للتطوير ( ميراد ) - لينزا ايجيب للمشروعات والمعدات الهندسية ) وذلك بشأن إنشاء و إدارة و تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم ، وقد قام بتوقيع المذكرة كل من اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومن جانب التحالف الدكتور سيد الباز.

وصرح وزير النقل ، أن مذكرة التفاهم تنص علي قيام التحالف بإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية المتكاملة بالسلوم التي ستقام علي مساحة 700 فدان بالإضافة إلي إدارة وتشغيل منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى و التي تبلغ مساحتها حوالي 21 فدانًا، والتي تم إنشاؤها من قبل الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والتي تتكون من 10 مخازن، و24 ثلاجة، وحيث سيساهم مشروع المنطقة اللوجيستية في تشجيع تصدير المنتجات المصرية إلى ليبيا وشمال أفريقيا، وتنفيذ أعمال قيمة مضافة مثل أعمال التعبئه والتغليف والتخزين و إعادة التوزيع ومعارض المنتجات المصرية، والصناعات الخفيفة والمتوسطه .

وأضاف الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار انشاء وزارة النقل لشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناءً جافًا ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، منوهًا الى ان هذه المذكرة تجسد التعاون بين الدولة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والقطاع الخاص المحلي الممثل في تحالف شركات (مصر أوروبا للتنمية الصناعية - الشرق الاوسط للتطوير ( ميراد ) - لينزا ايجيب للمشروعات و المعدات الهندسية) مشيرا الى ان التحالف وضع خطه تمويلية أوروبية للمشروع عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي و كذلك تنميه صناعيه عن طريق توطين صناعات هندسيه و غذائيه و هدفها الأساسي التصدير لدول الشمال الأفريقي ووسط أفريقيا وأوروبا عن طريق ميناء جرجوب البحري ما يساهم في خلق محور لوجيستي متكامل يعمل على المساهمة في عمل تنميه حقيقية، بالاشتراك مع كبرى الشركات الأجنبية في المجالات الصناعيه والغذائية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتعظيم حركة التجارة المصرية وزيادة الصادرات، وتعظيم اداء الموانئ المصرية وتحسين كفاءة النظام اللوجيستي للدولة وفي إطار المخطط الشامل لوزارة النقل لربط الموانئ البحرية بشبكة من المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة، وما يستتبع ذلك من زيادة في الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تدفقات العملة الصعبة والمساهمة في زيادة الناتج القومي .