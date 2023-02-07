النفط العراقية: إرسال قافلة تضم 28 حوضية وقود إلى سوريا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال قافلة تضم 28 حوضية وقود "بنزين - زيت الغاز " إلى سوريا.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني - في بيان ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - إنه تم ارسال قافلة عاجلة تضم 28 حوضية تحمل وقود (البنزين- زيت الغاز) إلى جانب المساعدات الأخرى؛ لإسناد الشعب السوري والوقوف معهم بعد الهزات الارضية التي ضربت بعض المدن، مشيراً إلى توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بإرسال شحنات عاجلة الى سوريا.

وأضاف عبد الغني أن رئيس مجلس الوزراء قرر إرسال 70 طناً من المساعدات الضرورية عبر جسر جوي لضحايا الهزات الأرضية في سوريا ، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات العاجلة واللازمة .