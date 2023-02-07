النرويج تخطط لتقديم حزمة مساعدات بـ7.3 مليارات دولار لأوكرانيا

أعلنت الحكومة النرويجية الاثنين، أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة (7.3 مليارات دولار) تدفع على 5 سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب.



وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور للصحافيين: "نقترح أن تقدم النروج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع".



ويفترض أن تغطي الحزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وسيتم تقسيمها بالتساوي على هذين الصعيدين هذا العام.



ورغم ذلك، قد تتغيّر القيمة النهائية للحزمة في البرلمان حيث لا تتمتّع حكومة يسار الوسط بغالبية وتعتمد على دعم أحزاب أخرى لتمرير القوانين.