اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النرويج تخطط لتقديم حزمة مساعدات بـ7.3 مليارات دولار لأوكرانيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:00 ص
النرويج تخطط لتقديم حزمة مساعدات بـ7.3 مليارات دولار لأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة النرويجية الاثنين، أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة (7.3 مليارات دولار) تدفع على 5 سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور للصحافيين: "نقترح أن تقدم النروج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع".

ويفترض أن تغطي الحزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وسيتم تقسيمها بالتساوي على هذين الصعيدين هذا العام.

ورغم ذلك، قد تتغيّر القيمة النهائية للحزمة في البرلمان حيث لا تتمتّع حكومة يسار الوسط بغالبية وتعتمد على دعم أحزاب أخرى لتمرير القوانين.

 

 


النرويج

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا وروسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة