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"المصل واللقاح" يكشف عن التغذية السليمة للحفاظ على الجسد من الأمراض التنفسية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:42 م
"المصل واللقاح" يكشف عن التغذية السليمة للحفاظ على الجسد من الأمراض التنفسية المصل واللقاح
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور مصطفى محمدى، مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح، إن الفيروسات التنفسية تنشط فى الشتاء، ومنها فيروس كورونا والانفلونزا والمخلوى.
 
وكشف خلال مداخلة مع الإعلامية يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، عن العوامل التى تساعد المناعة لمقاومة الفيروسات التنفسية ومنها التغذية الجيدة والصحية، والتركيز على نوعية الغذاء الغنية بالفيتامينات، ومنها الفواكه الغنية بفيتامين سى البرتقال واليوسفى، وكذلك تناول كمية كافية من السوائل والمياه، ونقص المياه فى الجسم هيترتب عليه الحالة الصحية للجسم، والنوم جيدا ومن هنا يتمكن الجهاز المناعى من مكافحة الفيروسات. 
 
وتابع: "لدينا لقاحات متوفرة فى المصل واللقاح لحماية الجسم من الفيروسات.. ويتوفر لقاح الانفلونزا وفيروس كورونا، وننصح المواطنين بتلقى اللقاحات لحمايتهم من الأمراض التنفسية.. واللقاح متاح للجميع ولكن هناك فئات معينة لابد أن تطعم بالمصل بسبب أنها مصابة بأمراض تنفسية وكبار السن والأطفال ضعاف المناعة".  
 

الامراض التنفسية

المصل واللقاح

يوسف الحسينى

الفواكه

كورونا



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