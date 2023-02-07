المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة عن قيام المتهم بالاتجار فى الاقراص المخدرة الترامادول بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 110 أقراص ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ب.ع" صاحب مطعم سمك ومقيم قسم ثانى سوهاج بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد امين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم صاحب مطعم سمك شهير بسوهاج بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين و98 جرام من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.