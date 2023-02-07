المالية السورية: استنفار قطاع التأمين لحصر أضرار الزلزال

أ.ش.أ

أعلنت وزارة المالية السورية، توجيه مديرية الجمارك العامة لتوزيع الأغذية والملابس الموجودة في مستودعاتها بالسرعة الكلية علي المتضريين من الزلزال في محافظات (حلب واللاذقية وحماة).

وأكدت الوزارة - في بيان نقله "التلفزيون الرسمي السوري" اليوم الثلاثاء - استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المالية والجسدية، والتأكيد علي الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين علي الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة الداخلية السورية، أن العمل مستمر بتقديم الخبز إلى جانب مساعدات إغاثية وغذائية أخرى للأسر المتضررة من الزلزال والموجودة في مراكز الإيواء بمحافظات اللاذقية وحلب وحماة.

وقامت التجارة الداخلية بتسيير 4 شاحنات من فرع دمشق إلى محافظتي حلب واللاذقية تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات أساسية للمتضررين جراء الزلزال.