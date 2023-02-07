"القيادة اليمني" والمبعوث الأممي يبحثان مستجدات الأوضاع وجهود إحياء السلام

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الأممية لإحياء مسار السلام.

وجدد العليمي التزام المجلس والحكومة اليمنية بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع عناصر الحوثي إلى التجاوب مع كافة المساعي لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي للوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي وبياناته، وخصوصا القرار 2216 في مسعاه لتحقيق الأهداف الأممية الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، محذرا من تداعيات إجراءات الحوثيين ضد القطاع الخاص وأنشطة الغرف التجارية وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، الأمر الذي يتطلب مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى جماعة الحوثي إلى مفاقمتها.