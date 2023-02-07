اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العين الحمراء.. المرور تحرر 93 ألف مخالفة فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:41 ص
العين الحمراء.. المرور تحرر 93 ألف مخالفة فى حملات موسعة خلال 24 ساعة المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (93085) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها (22666) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (252) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) دراجات نارية مخالفة و(29) مخالفة موقف عشوائى و(15) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

حملات مرورية

المرور

قانون المرور

السيارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة