العام العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر.. اعرف أنشطة عمل لجانه

كتب: محمد الأحمدى

تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى الحادى عشر من فبراير المقبل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر وذلك بحضور رؤساء الكنائس الخمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية.

وقال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر أن مجلس كنائس مصر خلال الفترة الماضية توقفت العديد من أنشطته بسبب فيروس كورونا، ولكن بدأت خلال الشهور الماضية عودة تفعيل بعض الأنشطة، مؤكدا أن لجنة الرعاة هى أحد أهم لجان المجلس، حيث تعقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات وتجمع القسوس والكهنة من كنائس مصر الخمسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن المحاضرات التى تقدم تقوم محاضرات عامة منها ما هو ثقافى مثل تقديم محاضرات عن قضايا تغير المناخ، ويوجد أيضا لجنة الشباب التى كانت متوقفة الفترة القادمة ولكن هناك مجهودات حثيثة لعودة أنشطتها من جديد خلال الفترة المقبلة، ولجنة الإعلام أيضا تقوم بدور كبير حيث تغطى أنشطة اللجان المختلفة، فهناك أسبوع صلاة من أجل الوحدة الذى يكون كل عام فى شهر يناير عن طريق مجلس كنائس الشرق الأوسط ويكون بالشراكة مع مجلس كنائس مصر، وتكون الصلاة كل يوم فى كنيسة مختلفة.

وأوضح أن لجنة المرأة تعتبر من أنشط لجان المجلس، التى تقوم بدور رائع ومجهود كبير

وأوضح أن هناك مخطط للتوسع فى أنشطة المجلس خارج محافظة القاهرة ويمتد لعمل لقاءات فى الصعيد، وتنمية لباقى اللجان الأخرى، مؤكدا أن هناك تفاؤل كبير بعام 2023 ليكون فيه أنشطة أكثر للمجلس.

يعتبر مجلس كنائس مصر هيئة كنسية وطنية، تتكون من الكنائس المختلفة، ويعمل على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها.

ويتشكل مجلس كنائس مصر من لجنة الشباب ولجنة المرأة ولجنة الحوار اللاهوتى أو المسكونى ولجنة الإعلام ولجنة الكهنة وتم اختيار الأب يوحنا سعد من الكنيسة الكاثوليكية لهذه اللجنة، وتضم كل لجنة مسئولين عن كل طائفة يكون هدفهم الأكبر وجود نوع من المساحة المشتركة أو أرضية مشتركة للعمل بدون الدخول فى الاختلافات الخاصة بالعقائد للغير.

ويلتقى أعضاء المجلس سنويا على طاولة خماسية ويتم عمل تقييم للعمل المسكونى خلال الفترة السابقة والفترة المقبلة، حيث يعاون المسئول عن المجلس ما يسمى بأمين مساعد من كل الطوائف الممثلة.

ويلتقى الأمين العام المساعد عن كل طائفة مع الأب من أجل وضع خطة للفترة المقبلة والفترة الماضية التى توقفت بسبب فيروس كورونا.