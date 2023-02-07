اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 07:50 م
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الضرائب: منع فرض أى أعباء مالية على المستثمرين الفترة المقبلة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:44 م
الضرائب: منع فرض أى أعباء مالية على المستثمرين الفترة المقبلة مصلحة الضرائب
ماجد تمراز

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قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل اجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مراجعة مشروعات قوانين تتضمن تيسيرات ضريبية.

وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد، أن المستثمر يهمه ثبات السياسة النقدية؛ وعدم فرض أعباء مالية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة؛ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حوافز ضريبية للمستثمرين، وتم فرض ضريبة مبسطة وضريبة قطعية في سياق دعم الاستثمار، لافتًا إلى أن الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل؛ وهي موجودة في قانون الاستثمار

وقال محروس، إن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من أجل المناقشة؛ وهو خاص ببعض الأنشطة من أجل حصول المستثمر على حافز نقدي على الضريبة لأنشطة سيصدر بها قرارًا من رئيس الوزراء؛ حيث يصل هذا الحافز إلى 50%


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