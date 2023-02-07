الضباب المتجمّد يلغي عشرات الرحلات الجوية في لندن

كتب- وكالات

انخفضت درجات الحرارة في العاصمة البريطانية إلى ما دون 4 تحت الصفر، وأدى الضباب الذي غطى مطار مدينة لندن اليوم الثلاثاء إلى إلغاء كبير للرحلات أو تغيير مسارها.

ووفقا لـ "اندبندت عربية"، فقد انخفضت درجات الحرارة في العاصمة البريطانية إلى ما دون 4 تحت الصفر خلال الليل ليستيقظ سكان لندن على ضبابٍ كثيف صباح يوم الثلاثاء، وإثر هذا، قامت الخطوط الجوية البريطانية بإلغاء الرحلات الوافدة إلى مطار دوكلاندز وكذلك الآتية من أمستردام وبرلين ودبلن ودوسلدورف وروتردام.

كما ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM أول رحلتين جويتين لها في الصباح من أمستردام فيما علقت شركة الطيران لوفتهانزا إحدى رحلاتها الآتية من فرانكفورت.

ومن جهتها ألغت الخطوط الجوية السويسرية "هيلفيتيكا" Helvetic أول رحلة صباحية لها من زيورخ.

وسيرت خطوط لوكسير Luxair رحلة لها من لوكسمبورغ لفترة من الوقت فوق بحر الشمال إذ أمل الطيارون في أن يتبدد الضباب، لكن الرحلة تحولت في ما بعد إلى مطار لوتون القريب.

وقد تم إلغاء الرحلات المغادرة من لندن وتأجيل أخرى.

ويقع مطار مدينة لندن فعلياً عند مستوى سطح البحر، بجوار نهر التايمز، مما يجعله غالباً عرضةً للرؤية السيئة نتيجة الظروف الجوية.

كما أن المطار مصنف ضمن "الفئة الثالثة" مما يعني أن الطيارين فيه يخضعون لتدريبٍ خاص على الهبوط بانحدار شديد نحو المهبط [وهي إحدى إجراءات الحد من الضوضاء في المدينة لأن ذلك يساعد على إبقاء الطائرات أعلى لفترة أطول قبل الوصول إلى المهبط، وبالتالي التقليل من تأثير الضوضاء على الأحياء بجانب المطار].