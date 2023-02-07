اليوم السابع
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الصحة: مصر تتسلم جرعات لقاحات فايزر ضد المتحورات الجديدة خلال أسبوعين

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:57 م
الصحة: مصر تتسلم جرعات لقاحات فايزر ضد المتحورات الجديدة خلال أسبوعين الدكتور حسام عبد الغفار
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحد الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مؤتمر "رصد مشاهد التدخين فى الدراما التليفزيونية العربية والمصرية فى رمضان 2022"، أن مصر ستتسلم جرعات من لقاح فايزر ضد المتحورات الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أن هذه اللقاحات تتعامل مع المتحورات الجديدة، وبالتالى ستعود مرة أخرى كفاءة اللقاحات إلى ماكانت عليه قبل المتحورات.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، توصى بأن يكون هناك جرعة منشطة للتعامل مع الفيروس سواء فيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عن أوميكرون، ومازالت نصيحتنا لكل المواطنين بتلقى الجرعة التنشيطية، موضحا أن الجرعة التنشيطية مرتبطة بالفترة التى حصل الشخص خلالها على اللقاح، ومرتبطة بالحالة الصحية والسنية، مضيفا أنه إذا كان عمر الشخص أقل 60 سنة، ولا يعانى من أمراض مزمنة، أو يتناول الأدوية المثبطة للمناعة، يأخذ الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر، وإذا كان فوق الـ60 سنة ويعانى من أمراض مزمنة ويتلقى أدوية مثبطة للمناعة يأخذ الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن الوضع الوبائى فى مصر مازال مستقرا ومعدلات الإصابة بالأنفلونزا هى أعلى المعدلات، ثم الفيروس المخلوى التنفسى ثم يأتى بعد ذلك فيروس كورونا، وأحيانا نشهد بعض الزيادات فى الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا، لكنها زيادة طفيفة جدا ولازالت معدلات دخول المستشفيات طفيفة جدا، ومعدلات الوفيات في أقل معدلاتها.


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