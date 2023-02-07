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الصحة تكشف 7 حالات تزيد من خطورة الأنفلونزا على صحة المصابين

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:51 ص
الصحة تكشف 7 حالات تزيد من خطورة الأنفلونزا على صحة المصابين لقاح الانفلونزا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشف وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات تزيد فيها خطورة الانفلونزا على صحة المصابين بها، وتتضمن :-

1-  أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أيا من أمراض الرئة المزمنة.

2- أن يكون المريض لدية تاريخ مرضي للكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية بما في ذلك السكتة القلبية.

3- إذا كان المريض لديه مشاكل في وظائف العضلات تجعل من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات في ممرات الهواء.

4- وإذا كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني.

5- وإن كان المريض يعاني من ضعف المناعه بسبب الايدز او السرطان او الأدوية المثبطه للمناعة او يعاني من فقر الدم المنجلي

6- إذا كان المريض يعاني من السمنة أو عمره أقل من 6 سنوات أو أكبر من 65 عاما والسيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة.

7- والعاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وخلافه.


الصحة

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

لقاح الانفلونزا



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